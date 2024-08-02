Чи діятимуть погодинні графіки в Харкові сьогодні, 2 серпня — прогноз Укренерго

Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Харкові сьогодні, 2 серпня, не діятимуть. Застосовувати відключення протягом доби не планують.

Про це в четвер, 1 серпня, повідомили у НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла в Харкові 2 серпня

"2 серпня відключення не застосовуються. При зміні ситуації — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Чому не відключатимуть світло 2 серпня та як не допустити повернення обмежень

Причиною скасування обмежень є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

Аби уникнути посилення обмежень, варто економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, з червня українці більше сплачують за електроенергію. Тариф для населення підвищили з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті запустили перший вітряк. Така станція може забезпечити електроенергією до трьох тисяч домогосподарств.