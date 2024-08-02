Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Відключення світла в Харкові — чи обмежуватимуть споживання електрики сьогодні arrow

Відключення світла в Харкові — чи обмежуватимуть споживання електрики сьогодні

2 серпня 2024 00:49
Анатолій Слюсар - Редактор
Чи діятимуть погодинні графіки в Харкові сьогодні, 2 серпня — прогноз Укренерго
Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в Харкові сьогодні, 2 серпня, не діятимуть. Застосовувати відключення протягом доби не планують.

Про це в четвер, 1 серпня, повідомили у НЕК "Укренерго".

Читайте також:
Чи відключатимуть світло в Україні 2 серпня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла в Харкові 2 серпня

"2 серпня відключення не застосовуються. При зміні ситуації — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Чому не відключатимуть світло 2 серпня та як не допустити повернення обмежень

Причиною скасування обмежень є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

Аби уникнути посилення обмежень, варто економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, з червня українці більше сплачують за електроенергію. Тариф для населення підвищили з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті запустили перший вітряк. Така станція може забезпечити електроенергією до трьох тисяч домогосподарств.

електроенергія Харківська область Укренерго Харків відключення світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:49 Відключення світла в Харкові — чи обмежуватимуть споживання електрики сьогодні

00:30 "Резерв+" не бачить відстрочки — що робити військовозобов'язаному

00:17 Результати шостого дня Олімпіади-2024 — хто з українців виборов срібло

00:09 Укренерго знову радує споживачів — яким сьогодні буде прогноз відключення світла

1 серпня 2024

23:53 Харківʼянин поширював російську пропаганду — суд виніс вирок

23:42 Відпустки за сімейними обставинами — на що має право військовослужбовець

23:39 Симона Байлс здобула шосту золоту медаль на Олімпійських іграх-2024

23:35 Скасування графіків — як завтра вимикатимуть світло в Києві

23:17 Донька Фаріон поділилася планами щодо квартири мовознавиці

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

23:05 В українських банках подорожчала валюта — як злетів долар

00:49 Відключення світла в Харкові — чи обмежуватимуть споживання електрики сьогодні

00:30 "Резерв+" не бачить відстрочки — що робити військовозобов'язаному

00:17 Результати шостого дня Олімпіади-2024 — хто з українців виборов срібло

00:09 Укренерго знову радує споживачів — яким сьогодні буде прогноз відключення світла

1 серпня 2024

23:53 Харківʼянин поширював російську пропаганду — суд виніс вирок

23:42 Відпустки за сімейними обставинами — на що має право військовослужбовець

23:39 Симона Байлс здобула шосту золоту медаль на Олімпійських іграх-2024

23:35 Скасування графіків — як завтра вимикатимуть світло в Києві

23:17 Донька Фаріон поділилася планами щодо квартири мовознавиці

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

23:05 В українських банках подорожчала валюта — як злетів долар

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

24 липня 2024

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі