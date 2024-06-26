Графики отключения света в Харькове 27 июня

Отключение света в Харькове — как завтра будут работать графики
В четверг, 27 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Графики отключения света в Харьковской области 27 июня
Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 17:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.
Ранее мы рассказывали, что эксперт рассказал, что может помочь Украине отменить отключение света.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.
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