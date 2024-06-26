Графики отключения света в Харькове 27 июня

Девушка держит фонарик. Фото: unsplash

В четверг, 27 июня, в Украине будут действовать почасовые отключения электроэнергии. В частности, в Харьковской области графики будут действовать с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключения света в Харьковской области 27 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины. С 17:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Графики будут применяться к промышленным и бытовым потребителям, но не коснутся критической инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 27 июня. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что эксперт рассказал, что может помочь Украине отменить отключение света.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.