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Відключення світла в Харкові — як завтра працюватимуть графіки

26 червня 2024 22:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Харкові 27 червня
Дівчина тримає ліхтарик. Фото: unsplash
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 27 червня, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Зокрема, у Харківській області графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України. З 17:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.

Інформація про відключення світла в Україні 27 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 27 червня. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.

Харків
електроенергія
Україна
Харківська область
електропостачання
Укренерго
обленерго
відключення світла
світло

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