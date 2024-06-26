Графіки відключення світла в Харкові 27 червня

Відключення світла в Харкові — як завтра працюватимуть графіки
У четвер, 27 червня, в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії. Зокрема, у Харківській області графіки діятимуть з 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Графіки відключення світла на Харківщині 27 червня
Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України. З 17:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Графіки будуть застосовуватися до промислових та побутових споживачів, але не зачеплять критичну інфраструктуру.
Раніше ми розповідали, що експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.
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