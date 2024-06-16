Графики отключений света в Харькове на завтра, 17 июня

Отключение света в Харькове — когда завтра будут действовать ограничения
В Харькове и других городах Украины в понедельник, 17 июня, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Речь идет о промежутке времени с 08:00 до 24:00.
Об этом сообщили пресс-службы Укрэнерго и Харьковской областной военной администрации.
Отключение света в Харькове
В Укрэнерго отметили, что с 11:00 до 22:00 ограничения электроэнергии будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.
Согласно расписанию, бытовые потребители Харькова поделены на 12 групп. Каждая из них будет отключена от электроснабжения ежедневно не менее чем на три часа.
Первая и четвертая группа будут без света в период с 05:00 до 08:00. В то же время при критической ситуации электроэнергия может появиться на час позже.
Вторая и пятая группа будут без электричества с 8:00 до 11:00.
Третья и шестая в период с 11:00 до 14:00, а седьмая и восьмая — с 14:00 до 17:00.
Группы девятая и двенадцатая периодически будут оставаться без света с 17:00 до 20:00, а группы десятая и одиннадцатая — с 20:00 до 23:00.
Кроме того, в случае обострения ситуации возможны дополнительные отключения электроснабжения на один час для всех групп.
Полный перечень отключений по адресам можно просмотреть на сайте Харьковской ОВА.
Напомним, со следующей недели ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.
Также зимой ограничения электроэнергии могут усилиться. Из-за дефицита генерации, который может достичь 35%, вероятно, что свет в домах украинцев будет только по 5–6 часов в сутки.
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