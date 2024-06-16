Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Отключение света в Харькове — когда завтра будут действовать ограничения arrow

Отключение света в Харькове — когда завтра будут действовать ограничения

16 июня 2024 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Графики отключений света в Харькове на завтра, 17 июня
Мужчина читает книгу во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове и других городах Украины в понедельник, 17 июня, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Речь идет о промежутке времени с 08:00 до 24:00.

Об этом сообщили пресс-службы Укрэнерго и Харьковской областной военной администрации.

Читайте также:

Отключение света в Харькове

В Укрэнерго отметили, что с 11:00 до 22:00 ограничения электроэнергии будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы.

null
Пост  Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Согласно расписанию, бытовые потребители Харькова поделены на 12 групп. Каждая из них будет отключена от электроснабжения ежедневно не менее чем на три часа.

Первая и четвертая группа будут без света в период с 05:00 до 08:00. В то же время при критической ситуации электроэнергия может появиться на час позже. 

Вторая и пятая группа будут без электричества с 8:00 до 11:00.

Третья и шестая в период с 11:00 до 14:00, а седьмая и восьмая — с 14:00 до 17:00.

Группы девятая и двенадцатая периодически будут оставаться без света с 17:00 до 20:00, а группы десятая и одиннадцатая — с 20:00 до 23:00.

Кроме того, в случае обострения ситуации возможны дополнительные отключения электроснабжения на один час для всех групп.

Графики отключения света в Харькове 17 июня
Графики отключения света в Киеве. Фото: Харьковская ОВА

Полный перечень отключений по адресам можно просмотреть на сайте Харьковской ОВА.

Напомним, со следующей недели ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также зимой ограничения электроэнергии могут усилиться. Из-за дефицита генерации, который может достичь 35%, вероятно, что свет в домах украинцев будет только по 5–6 часов в сутки.

отключения света
Харьков
электроэнергия
электроснабжение
Укрэнерго

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку