Графіки відключень світла в Харкові на завтра, 17 червня

Чоловік читає книгу під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та в інших містах України у понеділок, 17 червня, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Йдеться про проміжок часу з 08:00 до 24:00.

Про це повідомили пресслужби Укренерго та Харківської обласної військової адміністрації.

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В Укренерго зазначили, що з 11:00 до 22:00 обмеження електроенергії будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години.

Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Згідно з розкладом, побутові споживачі Харкова поділені на 12 груп. Кожна з них буде відключена від електропостачання щодня не менше ніж на три години.

Перша та четверта група будуть без світла у період з 05:00 до 08:00. Водночас за критичної ситуації електроенергія може з'явитися на годину пізніше.

Друга та п'ята група будуть без електрики з 8:00 до 11:00.

Третя та шоста у період з 11:00 до 14:00, а сьома та восьма — з 14:00 до 17:00.

Групи дев'ята та дванадцята періодично залишатимуться без світла з 17:00 до 20:00, а групи десята та одинадцята — з 20:00 до 23:00.

Крім того, у разі загострення ситуації можливі додаткові вимкнення електропостачання на одну годину для всіх груп.

Графіки відключення світла в Харкові. Фото: Харківська ОВА

Повний перелік відключень за адресами можна переглянути на сайті Харківської ОВА.

Нагадаємо, з наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.