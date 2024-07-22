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Отключение света на протяжении всех суток — какие графики будут действовать в Харькове сегодня

22 июля 2024 00:49
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Харькове и Харьковской области на сегодня, 22 июля
Мужчина работает за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения электроэнергии, в понедельник, 22 июля, в Харькове и Харьковской области так же, как и по всей территории Украины, будут действовать на протяжении всех суток. Стабилизационные отключения света будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Графики отключения света 22 июля
Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Когда не будет света в Харькове 22 июля

" С 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 23:00 — три очереди. В другие часы облэнерго будут применять две очереди отключений", — говорится в сообщении энергокомпании.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 20 по 26 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля
Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 20 по 26 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Также узнать график отключений можно на сайте АО "Харьковоблэнерго".

Напомним, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил об улучшении ситуации в энергосистеме. Причиной перемен стали более благоприятные погодные условия и завершение некоторых ремонтных работ.

Также мы объясняли, почему в двух городах Украины нет длительных отключений света. В Житомире электроснабжение не отключают вообще, а отключения в Виннице длятся максимум три часа в сутки.

электроэнергия Харьковская область отключения света свет Электричество

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