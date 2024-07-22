Графіки відключення світла у Харкові та Харківській області на сьогодні, 22 липня

Чоловік працює за ноутбуком під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення електроенергії, у понеділок, 22 липня, у Харкові й Харківській області так само, як і по всій території України, діятимуть протягом усієї доби. Стабілізаційні відключення світла триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в неділю, 21 липня, повідомили у НЕК "Укренерго".

Читайте також:

Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Коли не буде світла в Харкові 22 липня

"З 01:00 до 05:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 23:00 — три черги. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги відключень", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 20 по 26 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 20 по 26 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Також дізнатися графік відключень можна на сайті АТ "Харківобленерго".

Нагадаємо, заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив про покращення ситуації в енергосистемі. Причиною змін стали більш сприятливі погодні умови та завершення деяких ремонтних робіт.

Також ми пояснювали, чому у двох містах України немає тривалих відключень світла. У Житомирі електропостачання не відключають взагалі, а відключення у Вінниці тривають максимум три години на добу.