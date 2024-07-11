Графики отключения света в Харькове сегодня, 11 июля — прогноз Укрэнерго

Мужчина зажигает свечу во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света в Харькове в четверг, 11 июля, будут действовать в течение суток. Энергетики предупреждают об ужесточении отключений во второй половине дня в связи с погодой.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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По прогнозу Укрэнерго, в Харькове 11 июля будут выключать свет весь день.

"С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди", — пояснили энергетики.

В компании добавили, что причиной ужесточения ограничений является жара.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Графики отключений света в Харьковской области с 6 по 12 июля можно найти на сайте Харьковской ОВА.

Документ содержит перечень населенных пунктов, названий улиц и временные промежутки отключений.

Графики отключения света в Харькове 6-12 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Кроме того, узнать график отключений по своему адресу можно и по ссылке — https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo

Как экономить электроэнергию

По словам энергетиков, наибольшее потребление света приходится на пиковые часы: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, когда украинцы массово пользуются энергоемкими приборами. Речь идет о бойлерах, стиральных машинах, кондиционерах, электрочайниках и духовых шкафах.

Таким образом, вы значительно поможете украинской энергосистеме, если будете пользоваться такими приборами ночью с 23:00 до 6:00. Это снизит нагрузку на систему.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Сколько еще будут продолжаться ограничения

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда произойдет улучшение ситуации в энергетической сфере страны. По его словам, в ближайшее время должны завершиться ремонтные работы на части объектов, поэтому в конце июля ситуация должна улучшиться.

Также ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии. Он рассказал, что объекты базового поколения работают в стабильном режиме и не могут выдавать больше электроэнергии, однако новые энергоблоки современного периода спроектированы по-другому.

Добавим, что в Укрэнерго ответили, каким образом и почему вводят разную продолжительность отключений света по областям. По словам энергетиков, все зависит от того, каков дефицит мощностей в энергосистеме.