Графики отключения света в Харькове сегодня, 11 июля — прогноз Укрэнерго

Отключение в Харькове — энергетики прогнозируют жесткие ограничения света сегодня
Графики отключения света в Харькове в четверг, 11 июля, будут действовать в течение суток. Энергетики предупреждают об ужесточении отключений во второй половине дня в связи с погодой.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Харькове 11 июля
По прогнозу Укрэнерго, в Харькове 11 июля будут выключать свет весь день.
"С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди", — пояснили энергетики.
В компании добавили, что причиной ужесточения ограничений является жара.
Графики отключений света в Харьковской области с 6 по 12 июля можно найти на сайте Харьковской ОВА.
Документ содержит перечень населенных пунктов, названий улиц и временные промежутки отключений.
Кроме того, узнать график отключений по своему адресу можно и по ссылке — https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Как экономить электроэнергию
По словам энергетиков, наибольшее потребление света приходится на пиковые часы: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, когда украинцы массово пользуются энергоемкими приборами. Речь идет о бойлерах, стиральных машинах, кондиционерах, электрочайниках и духовых шкафах.
Таким образом, вы значительно поможете украинской энергосистеме, если будете пользоваться такими приборами ночью с 23:00 до 6:00. Это снизит нагрузку на систему.
Сколько еще будут продолжаться ограничения
Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда произойдет улучшение ситуации в энергетической сфере страны. По его словам, в ближайшее время должны завершиться ремонтные работы на части объектов, поэтому в конце июля ситуация должна улучшиться.
Также ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии. Он рассказал, что объекты базового поколения работают в стабильном режиме и не могут выдавать больше электроэнергии, однако новые энергоблоки современного периода спроектированы по-другому.
Добавим, что в Укрэнерго ответили, каким образом и почему вводят разную продолжительность отключений света по областям. По словам энергетиков, все зависит от того, каков дефицит мощностей в энергосистеме.
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