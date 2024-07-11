Графіки відключення світла в Харкові сьогодні, 11 липня — прогноз Укренерго

Чоловік запалює свічку під час вимкнень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Харкові в четвер, 11 липня, діятимуть упродовж доби. Енергетики попереджають про посилення відключень у другій половині дня у зв'язку з погодою.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram.

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За прогнозом Укренерго, в Харкові 11 липня вимикатимуть світло весь день.

"З 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги", — пояснили енергетики.

У компанії додали, що причиною посилення обмежень є спека.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Графіки відключень світла в Харківській області з 6 по 12 липня можна знайти на сайті Харківської ОВА.

Документ містить перелік населених пунктів, назв вулиць і часові проміжки відключень.

Графіки відключення світла в Харкові 6-12 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Крім того, дізнатися графік відключень за своєю адресою можна й за посиланням — https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Як економити електроенергію

За словами енергетиків, найбільше споживання світла припадає на пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, коли українці масово користуються енергоємними приладами. Йдеться про бойлери, пральні машини, кондиціонери, електрочайники та духові шафи.

Таким чином, ви значно допоможете українській енергосистемі, якщо будете користуватись такими приладами вночі з 23:00 до 6:00. Це зменшить навантаження на систему.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Скільки ще триватимуть обмеження

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, коли відбудеться покращення ситуації в енергетичній сфері країни. За його словами, найближчим часом мають завершитися ремонтні роботи на частині обʼєктів, тому наприкінці липня ситуація має покращитися.

Також провідний експерт з енергетики Михайло Гончар пояснив, чи можуть АЕС виробляти більше електроенергії. Він розповів, що об’єкти базової генерації працюють у стабільному режимі і не можуть видавати більше електроенергії, однак нові енергоблоки сучасного періоду спроєктовані по-іншому.

Додамо, що в Укренерго відповіли, яким чином і чому запроваджують різну тривалість відключень світла по областях. За словами енергетиків, все залежить від того, який дефіцит потужностей в енергосистемі.