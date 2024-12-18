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Отказ от мобилизации из-за религии — в Харькове судили мужчину

18 декабря 2024 09:58
Виктория Козырь - редактор
В Харькове судили мужчину, который отказался от мобилизации из-за вероисповедания
Вручение повестки работникам ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ОТЦК
Виктория Козырь - редактор

В Харькове судили военнообязанного, который уклонился от мобилизации. Он объяснил свои действия регилийными убеждениями.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в среду, 18 декабря.

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Детали дела

1 ноября 2023 года мужчина получил повестку для прибытия в ТЦК и СП, где он прошел ВВК, после чего был признан годным к военной службе.

Уже 10 ноября военнообязанный получил боевую повестку для отправки в воинскую часть, но написал заявление об отказе от призыва на военную службу. Свое решение мужчина объяснил религиозными убеждениями и предоставил справку с баптистской церкви.

Ему предложили прохождение альтернативной службы на должности повара, но он отказался, потому что это все равно предполагает держание оружия в руках.

Решение суда

На судебном заседании обвиняемый вину не признал. А по закону никакие религиозные убеждения не могут быть основанием уклонения гражданина от военной службы.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения на три года.

Напомним, на Буковине судили работника ТЦК, придумавшего схему для уклонистов. Он за деньги выписывал фейковые повестки, что давало мужчинам отсрочку на месяц.

А в Сумском ТЦК отметили, что если человек получил повестку лично и не явился с местом назначения в течение трех дней, его могут подать в розыск.

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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