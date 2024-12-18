У Харкові судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через віросповідання

Вручення повістки працівниками ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ОТЦК

У Харкові судили військовозобов'язаного, який ухилився від мобілізації. Він пояснив свої дії регілійними переконаннями.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у середу, 18 грудня.

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Деталі справи

1 листопада 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до ТЦК та СП, де він пройшов ВЛК, після чого його визнали придатним до військової служби.

Вже 10 листопада військовозобов'язаний отримав бойову повістку для відправлення до військової частини, але написав заяву про відмову від призову на військову службу. Своє рішення чоловік пояснив релігійними переконаннями та надав довідку від баптистської церкви.

Йому запропонували проходження альтернативної служби на посаді кухаря, але він відмовився, бо це все одно передбачає тримання зброї в руках.

Рішення суду

У судовому засіданні обвинувачений провину не визнав. А згідно з законом, жодні релігійні переконання не можуть бути підставою ухилення громадянина від військової служби.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення на три роки.

Нагадаємо, на Буковині судили працівника ТЦК, який вигадав схему для ухилянтів. Він за гроші виписував фейкові повістки, що давало чоловікам відстрочку на місяць.

А в Сумському ТЦК зазначили, що якщо людина отримала повістку особисто та не з'явилася з місцем призначення протягом трьох днів — її можуть подати в розшук.