Воин на построении отказался выполнять приказ — решение суда

Сух принял решение. Иллюстративное фото: Высшая школа адвокатов

В Харькове судили военнослужащего, который отказался выполнять приказ командира. Он сделал это на построении в присутствии других военных.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Солдат, призванный в армию по мобилизации, во время построения отказался выполнить боевой приказ своего начальника. Задачей было вместе с подразделением отправиться на боевую позицию в районе Клещеевки Донецкой области.

Во время военного положения такой отказ трактуется как неповиновение — серьезное нарушение воинской дисциплины.

Во время суда военный признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил, что понял приказ и мог его выполнить, но сознательно отказался.

Решение суда

Мужчина имеет несовершеннолетнего ребенка, поэтому вместо лишения свободы, что предусматривает закон за такое преступление, суд назначил ему два года удержания в дисциплинарном батальоне.

Напомним, в Киеве судили военного, который избил гражданского до потери сознания.

А в Черниговской области судили врача, которая дважды сознательно внесла в медицинские документы ложные данные.