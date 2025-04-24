Воїн на шикуванні відмовився виконувати наказ — рішення суду

Сух ухвалив рішення. Ілюстративне фото: Вища школа адвокатів

У Харкові судили військовослужбовця, який відмовився виконувати наказ командира. Він зробив це на шикуванні в присутності інших військових.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Солдат, призваний до війська за мобілізацією, під час шикування відмовився виконати бойовий наказ свого начальника. Завданням було разом з підрозділом вирушити на бойову позицію в районі Кліщіївки Донецької області.

Під час воєнного стану така відмова трактується як непокора — серйозне порушення військової дисципліни.

Під час суду військовий визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив, що зрозумів наказ і міг його виконати, але свідомо відмовився.

Рішення суду

Чоловік має неповнолітню дитину, тому замість позбавлення волі, що передбачає закон за такий злочин, суд призначив йому два роки утримання у дисциплінарному батальйоні.

Нагадаємо, у Києві судили військового, який побив цивільного до втрати свідомості.

А в Чернігівській області судили лікаря, яка двічі свідомо внесла до медичних документів неправдиві дані.