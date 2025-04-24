Воїн на шикуванні відмовився виконувати наказ — рішення суду

Відмовився від наказу командира — у Харкові судили воїна
У Харкові судили військовослужбовця, який відмовився виконувати наказ командира. Він зробив це на шикуванні в присутності інших військових.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Солдат, призваний до війська за мобілізацією, під час шикування відмовився виконати бойовий наказ свого начальника. Завданням було разом з підрозділом вирушити на бойову позицію в районі Кліщіївки Донецької області.
Під час воєнного стану така відмова трактується як непокора — серйозне порушення військової дисципліни.
Під час суду військовий визнав свою провину та щиро розкаявся. Він пояснив, що зрозумів наказ і міг його виконати, але свідомо відмовився.
Рішення суду
Чоловік має неповнолітню дитину, тому замість позбавлення волі, що передбачає закон за такий злочин, суд призначив йому два роки утримання у дисциплінарному батальйоні.
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