Восстановление и развитие: что обсуждали на Конгрессе местных и региональных властей Харьковской области

Областное заседание членов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Фото: Новини.LIVE

В Харькове прошло областное заседание членов Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. На расширенном заседании Президиума Конгресса, состоявшемся под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и при участии глав Правительства и Верховной Рады, министров, народных депутатов, 115 представителей Харьковщины и членов международных организаций, обменивались мнениями по восстановлению Харьковщины.

Предметно обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, состояние разминирования деоккупированных территорий: Участники заседания обсудили меры по безопасному восстановлению этих территорий и восстановлению объектов критической и социальной инфраструктуры. Состояние восстановления и обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры: Принималась во внимание подготовка к отопительному сезону 2023/24 года и обеспечение надежной работы важных объектов инфраструктуры. ЕВосстановление и жилищный фонд: Обсуждалась текущая работа по направлению "Восстановление" и восстановление материально-технической инфраструктуры и жилья. Более подробно о вопросах, которые обсуждали на заседании, читайте в материале Новини.LIVE.

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Восстановление Харьковщины

На заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины отметили необходимость и дальше ускорять работу комиссий на местах, чтобы люди, активно возвращающиеся на Харьковщину, имели возможность восстановить свое жилье до наступления холодов.

Харьковская область является лидером по поданным заявкам на выплату компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье по программе Восстановление. Уже подано более 16,5 тысячи заявлений. Общая сумма компенсаций по программе составляет более 383 млн. грн. Люди в общинах получили практический результат этой программы – отремонтированные дома.

Люди возле своего разрушенного дома. Фото: УНИАН

Как отметил начальник Харьковской ОВА, в области в результате российской агрессии в общей сложности было разрушено около 30 тысяч объектов. Больше всего повреждены объекты жилого фонда.

"В течение 2023 года на восстановление Харьковщины из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено 1 млрд 128 млн 400 тыс. грн. Еще 5,2 млн грн выделено из местных бюджетов и 58,4 млн грн - из областного бюджета. За эти средства восстанавливается 56 об. Это 42 проекта восстановления многоквартирных домов, 8 учреждений здравоохранения, 4 учебных заведения, 2 административных здания", — отметил Синегубов.

Начальник ОВА добавил, что в прошлом году на проведение аварийно-восстановительных работ было предусмотрено 303 млн. грн. В течение года выполнялись работы на 77 объектах: в 41 многоквартирном доме, 13 учебных заведениях, 12 учреждениях здравоохранения, 7 административных зданиях, 3 объектах жизнеобеспечения, 1 учреждении культуры.

"Уже утвержден проект и концепция восстановления города Изюм. Мы имеем 2 локации — на одной реализуем 9 проектов восстановления многоэтажек, на другой — 6. Мы применяем комплексный подход, чтобы восстанавливать кварталы, районы", — отметил Синегубов.

Бюджет Харькова

С октября в Украине хотят направлять налоги на доходы физлиц из военных в государственный бюджет вместо местных. Пока законопроект не принят, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада Украины. Однако в случае принятия этого закона, бюджет Харькова потеряет уже в этом году 650 миллионов гривен, далее сумма потерь увеличится до 3,4 миллиарда гривен.

"Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается с 1 октября 2023 забрать налог на доходы физических лиц с военнослужащих на уровень госбюджета. В таком случае в этом году мы недосчитаемся примерно 650 миллионов гривен, а в 2024 году - 3 миллиарда 400 миллионов гривен", — сказал мэр Харькова Игорь Терехов на Конгрессе местных и региональных властей в четверг 14 сентября.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2021 году налоги на доходы физических лиц с военнослужащих составили 13 миллиардов гривен, их получили общины. В этом году расходы на оборонную сферу увеличились и государство планирует получить 83,6 миллиарда гривен, еще за год более 101 миллиарда гривен. Деньги, являющиеся налогами на доходы физлиц с военных, хотят взять из общин и направить на производство украинских вооружений (дроны, боеприпасы, техника). Обществам обещают дотацию.

"При этом дополнительная дотация для местных бюджетов будет составлять 33,4 миллиарда гривен, и их ресурс увеличится на 75 миллиардов гривен по сравнению с 2021 годом. Денис Шмигаль отметил, что для общин, которые получат меньше, правительство планирует дотацию выравнивания к показателям 2021 года", — сообщили в Харьковском городском совете.