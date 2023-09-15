Відновлення та розвиток: що обговорювали на Конгресі місцевих та регіональних влад на Харківщині

Обласне засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відбулося обласне засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. На розширеному засіданні Президії Конгресу, яке відбулося під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та за участі очільників Уряду та Верховної Ради, міністрів, народних депутатів, 115 представників Харківщини та членів міжнародних організацій, обмінювалися думками щодо відновлення Харківщини.

Предметно обговорили низку актуальних питань. Зокрема, стан розмінування деокупованих територій. Учасники засідання обговорили заходи щодо безпечного відновлення цих територій та відновлення об'єктів критичної та соціальної інфраструктури. Стан відновлення та забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури. Була взята до уваги підготовка до опалювального сезону 2023/24 року та забезпечення надійної роботи важливих об’єктів інфраструктури. "єВідновлення" та житловий фонд. Обговорювалася поточна робота за напрямом "єВідновлення" та відновлення матеріально-технічної інфраструктури та житла. Більш детально про питання які обговорювали на засіданні — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Відновлення Харківщини

На засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України наголосили, на необхідності і далі прискорювати роботу комісій на місцях, щоб люди, які активно повертаються на Харківщину, мали можливість відновити своє житло до настання холодів.

Харківська область є лідером за кількістю поданих заявок на виплату компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло по програмі "єВідновлення". Уже подано більше 16,5 тисяч заяв. Загальна сума компенсацій за програмою становить понад 383 млн грн. Люди в громадах отримали практичний результат цієї програми — відремонтовані домівки.

Люди біля свого зруйнованого будинку. Фото: УНІАН

Як зазначив начальник Харківської ОВА, в області внаслідок російської агресії загалом було зруйновано близько 30 тисяч об’єктів. Найбільше пошкоджено об’єкти житлового фонду.

"Протягом 2023 року на відновлення Харківщини з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено 1 млрд 128 млн 400 тис. грн. Ще 5,2 млн грн виділено з місцевих бюджетів та 58,4 млн грн — з обласного бюджету. За ці кошти відбудовується 56 об'єктів. Це 42 проєкти відбудови багатоквартирних будинків, 8 закладів охорони здоров'я, 4 заклади освіти, 2 адміністративні будівлі", — зазначив Синєгубов.

Начальник ОВА додав, що минулого року на проведення аварійно-відновлювальних робіт було передбачено 303 млн грн. Протягом року виконувалися роботи на 77 об’єктах: у 41 багатоквартирному будинку, 13 закладах освіти, 12 закладах охорони здоров'я, 7 адміністративних будівлях, 3 об'єктах життєзабезпечення, 1 закладі культури.

"Вже затверджено проєкт та концепцію відновлення міста Ізюм. Ми маємо 2 локації — на одній реалізуємо 9 проєктів відновлення багатоповерхівок, на іншій — 6. Ми застосовуємо комплексний підхід, щоб відновлювати кварталами, районами", — зауважив Синєгубов.

Бюджет Харкова

З жовтня в Україні хочуть спрямовувати податки на доходи фізосіб із військових до державного бюджету замість місцевих. Поки законопроєкт не ухвалено, його ще належить розглянути Верховній Раді України. Однак у разі ухвалення цього закону бюджет Харкова втратить уже цього року 650 мільйонів гривень, далі сума втрат збільшиться до 3,4 мільярда гривень.

"Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, яким передбачається з 1 жовтня 2023 року забрати податок на доходи фізичних осіб із військовослужбовців на рівень держбюджету. У такому разі цього року ми недорахуємось приблизно 650 мільйонів гривень, а у 2024 році — 3 мільярди 400 мільйонів гривень", — сказав мер Харкова Ігор Терехов на Конгресі місцевої та регіональної влади у четвер 14 вересня.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у 2021 році податки на доходи фізичних осіб із військовослужбовців склали 13 мільярдів гривень, їх отримали громади. Цього року витрати на оборонну сферу збільшилися і держава планує отримати 83,6 мільярда гривень, ще за рік понад 101 мільярд гривень. Гроші, які є податками на доходи фізосіб із військових, хочуть взяти з громад та направити на виробництво українських озброєнь (дрони, боєприпаси, техніка). Громадам обіцяють дотацію.

"При цьому додаткова дотація для місцевих бюджетів становитиме 33,4 мільярда гривень, і їхній ресурс збільшиться на 75 мільярдів гривень порівняно з 2021 роком. Денис Шмигаль зазначив, що для громад, які отримають менше, уряд планує дотацію вирівнювання до показників 2021 року", — повідомили у Харківській міській раді.