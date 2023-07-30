Войска РФ обстреляли Харьковскую область: есть пострадавший

Последствия российского обстрела. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сегодня, 30 июля, около 08:00 российские войска совершили минометный обстрел Волчанска Харьковской области. В результате атаки оккупантов есть раненый.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В результате атаки российских оккупантов поврежден жилой дом. Захватчики ранили 84-летнего мирного жителя.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Напомним, российские оккупанты продолжают ранить мирных жителей Херсонской области. За два дня в больницы обратились две женщины, пострадавшие в результате атак врага.

Также мы писали, что сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты Украины. В результате падения обломков беспилотников на агропредприятии в Днепропетровской области произошел пожар.

Добавим, вчера, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 гражданских.