Войска РФ обстреляли Харьковскую область: есть пострадавший
Сегодня, 30 июля, около 08:00 российские войска совершили минометный обстрел Волчанска Харьковской области. В результате атаки оккупантов есть раненый.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Харьковской области
"Под процессуальным руководством Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
В результате атаки российских оккупантов поврежден жилой дом. Захватчики ранили 84-летнего мирного жителя.
Напомним, российские оккупанты продолжают ранить мирных жителей Херсонской области. За два дня в больницы обратились две женщины, пострадавшие в результате атак врага.
Также мы писали, что сегодня ночью, 30 июля, российские оккупанты пытались атаковать сельскохозяйственные объекты Украины. В результате падения обломков беспилотников на агропредприятии в Днепропетровской области произошел пожар.
Добавим, вчера, 29 июля, российские оккупанты атаковали город Сумы. Ракетным ударом было повреждено здание учебного заведения и выбиты окна в жилых домах. Захватчики убили одного человека и ранили 17 гражданских.