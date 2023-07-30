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Війська РФ обстріляли Харківську область: є постраждалий

30 липня 2023 14:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Війська РФ обстріляли Харківську область: є постраждалий
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 30 липня, близько 08:00 російські війська здійснили мінометний обстріл Вовчанська Харківської області. Внаслідок атаки окупантів є поранений.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки російських окупантів пошкоджено житловий будинок. Загарбники поранили 84-річного мирного мешканця.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Нагадаємо, російські окупанти продовжують ранити мирних мешканців Херсонської області. За два дні до лікарень звернулися дві жінки, які постраждали внаслідок атак ворога.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 30 липня, російські окупанти намагалися атакувати сільськогосподарські об'єкти України. Внаслідок падіння уламків безпілотників на агропідприємстві в Дніпропетровській області сталася пожежа.

Додамо, вчора, 29 липня, російські окупанти атакували місто Суми. Ракетним ударом було пошкоджено будівлю закладу освіти та вибито вікна у житлових будинках. Загарбники вбили одну людину, та поранили 17 цивільних.

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