Войска РФ снова атаковали Харьковскую область: повреждены здания
За прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали Харьковскую область. В результате вражеских атак разрушено здание детсада, повреждена столовая, а также был зафиксирован лесной пожар.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковской области
"Вчера вечером, около 21:30, по с. Чернещина Изюмского района враг нанес два удара управляемыми авиабомбами. Разрушено здание детсада рядом со школой. Также зафиксировано попадание возле частного дома. Пострадавших нет", — рассказал Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами также были населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Синегубов рассказал, что в селе Шийковка Изюмского района в результате российского обстрела повреждено здание столовой, произошел пожар.
"Из-за обстрелов в районах сел Глушковка и Сеньковка Купянского района произошел лесной пожар в Сеньковском лесничестве", — сообщил глава Харьковской ОВА.
Взрывоопасные предметы в Харьковской области
Синегубов рассказал, что вчера, около 12:00 возле с. Одноробовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82. По его словам, тракторист не пострадал.
В Харьковской области продолжается разминирование.
Напомним, вчера, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района, а также город Никополь.
Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.