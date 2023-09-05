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Войска РФ снова атаковали Харьковскую область: повреждены здания

5 сентября 2023 09:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Войска РФ снова атаковали Харьковскую область: повреждены здания
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали Харьковскую область. В результате вражеских атак разрушено здание детсада, повреждена столовая, а также был зафиксирован лесной пожар.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковской области

"Вчера вечером, около 21:30, по с. Чернещина Изюмского района враг нанес два удара управляемыми авиабомбами. Разрушено здание детсада рядом со школой. Также зафиксировано попадание возле частного дома. Пострадавших нет", — рассказал Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки под вражескими обстрелами также были населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Синегубов рассказал, что в селе Шийковка Изюмского района в результате российского обстрела повреждено здание столовой, произошел пожар.

"Из-за обстрелов в районах сел Глушковка и Сеньковка Купянского района произошел лесной пожар в Сеньковском лесничестве", — сообщил глава Харьковской ОВА.

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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/synegubov
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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/synegubov

Взрывоопасные предметы в Харьковской области

Синегубов рассказал, что вчера, около 12:00 возле с. Одноробовка Богодуховского района во время выполнения полевых работ на взрывоопасном предмете подорвался трактор МТЗ-82. По его словам, тракторист не пострадал.

В Харьковской области продолжается разминирование.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 4 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказалась Великомихайловская громада Синельниковского района, а также город Никополь.

Также мы писали, что ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.

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