Війська РФ знову атакували Харківську область: пошкоджено будівлі

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Минулої доби російські окупанти знову обстрілювали Харківську область. Внаслідок ворожих атак зруйновано будівлю дитсадка, пошкоджено їдальню, а також було зафіксовано лісову пожежу.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Харківської області

"Вчора ввечері, близько 21:30, по с. Чернещина Ізюмського району ворог завдав два удари керованими авіабомбами. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає", — розповів Синєгубов.

За його словами, минулої доби під ворожими обстрілами також були населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Синєгубов розповів, що у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа.

"Через обстріли в районах сіл Глушківка та Сеньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Сеньківському лісництві", — повідомив очільник Харківської ОВА.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Вибухонебезпечні предмети в Харківській області

Синєгубов розповів, що вчора, близько 12:00 біля с. Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ-82. За його словами, тракторист не постраждав.

У Харківській області триває розмінування.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району, а також місто Нікополь.

Також ми писали, що вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.