Бригада НГУ отразила российский штурм в Харьковской области

Оккупанты на прицеле FPV-дрона. Фото: скриншот

Украинские вооруженные силы продолжают активно противостоять противнику на линии фронта. В частности, бойцы бригады "Хартия" успешно отразили штурм на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины во вторник, 13 августа.

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В шесть утра 13 августа подразделения бригады "Хартия" отразили интенсивную атаку противника на Харьковщине. Враг попытался штурмовать позиции 13-й бригады НГУ в районах Пильно-Липцы и Пильно-Глубокое, но атака была остановлена.

Атака врага включала в себя две колонны, каждая из которых насчитывала шесть танков с мощной защитой от FPV дронов. Каждый танк был оборудован для транспортировки 8-10 пехотинцев. Первая колонна из шести танков пыталась прорваться к нашим позициям, но ей не удалось добраться до переднего края нашей обороны. Бойцы бригады нанесли сокрушительный удар, остановили и уничтожили колонну.

"В результате уверенных и решительных действий военнослужащих "Хартии" 4 танка из колонны противника уничтожены, еще один танк поврежден. 10 окупантов уничтожены, еще 30 получили ранения. Часть танков была уничтожена операторами FPV бригады "Хартия". Вторая колонна в составе 6 танков пошла в направлении Глубокое. Там их встретили подразделения 92-й бригады", — говорится в сообщении.