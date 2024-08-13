Бригада НГУ відбила російський штурм на Харківщині

Окупанти на прицілі FPV-дрону. Фото: скриншот

Українські збройні сили продовжують активно протистояти ворогу на лінії фронту. Зокрема, бійці бригади "Хартія" успішно відбили штурм на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України у вівторок, 13 серпня.

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О шостій ранку 13 серпня, підрозділи бригади "Хартія" відбили інтенсивну атаку противника на Харківщині. Ворог спробував штурмувати позиції 13-ї бригади НГУ в районах Пильне-Липці та Пильне-Глибоке, але атака була зупинена.

Атака ворога включала дві колони, кожна з яких налічувала шість танків з потужним захистом від FPV дронів. Кожен танк був обладнаний для транспортування 8-10 піхотинців. Перша колона з шести танків намагалася прорватися до наших позицій, але їй не вдалося дістатися до переднього краю нашої оборони. Бійці бригади завдали нищівного удару, зупинили та знищили колонну.

"У результаті впевнених та рішучих дій військовослужбовців "Хартії" 4 танки з колони противника знищено, ще один танк пошкоджено. 10 окупантів знищено, ще 30 отримали поранення. Частину танків знищили оператори FPV бригади "Хартія". Друга колона у складі 6 танків пішла в напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ої бригади", — йдеться в повідомлені.