Украинские военные уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении — видео

Военные показали, как уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении
Украинские военные продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и наносить удары по вражеской технике. Защитники показали работу беспилотников по врагу.
Видео опубликовал Центр специального назначения "ОМЕГА" в Telegram в субботу, 6 июля.
Уничтожение оккупантов и вражеской техники
Удары по противнику нанесли бойцы второго отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА". Оккупанты остались без нескольких солдат и техники на Харьковском направлении фронта.
Напомним, командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченка ответил, в чем преимущество Украины над российскими оккупантами. По его словам, речь идет о людях, умеющих управлять дронами.
Также бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.
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