Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Военные показали, как уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении arrow

Военные показали, как уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении

6 июля 2024 14:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские военные уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении — видео
Российский оккупант. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и наносить удары по вражеской технике. Защитники показали работу беспилотников по врагу.

Видео опубликовал Центр специального назначения "ОМЕГА" в Telegram в субботу, 6 июля.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов и вражеской техники

Удары по противнику нанесли бойцы второго отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА". Оккупанты остались без нескольких солдат и техники на Харьковском направлении фронта.

Напомним, командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченка ответил, в чем преимущество Украины над российскими оккупантами. По его словам, речь идет о людях, умеющих управлять дронами.

Также бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.

война ВСУ беспилотники Украина Харьковская область оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны