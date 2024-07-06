Украинские военные уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении — видео

Российский оккупант. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают эффектно ликвидировать российских оккупантов и наносить удары по вражеской технике. Защитники показали работу беспилотников по врагу.

Видео опубликовал Центр специального назначения "ОМЕГА" в Telegram в субботу, 6 июля.

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Удары по противнику нанесли бойцы второго отдельного отряда ЦСП "ОМЕГА". Оккупанты остались без нескольких солдат и техники на Харьковском направлении фронта.

Напомним, командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченка ответил, в чем преимущество Украины над российскими оккупантами. По его словам, речь идет о людях, умеющих управлять дронами.

Также бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.