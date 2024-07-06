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Військові показали, як знищили окупантів та ворожу техніку на Харківському напрямку

6 липня 2024 14:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові знищили окупантів та ворожу техніку на Харківському напрямку — відео
Російський окупант. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та завдавати ударів по ворожій техніці. Захисники показали роботу безпілотників по ворогу.

Відео опублікував Центр спеціального призначення "ОМЕГА" у Telegram у суботу, 6 липня.

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Знищення окупантів та ворожої техніки

Удари по противнику завдали бійці другого окремого загону ЦСП "ОМЕГА". Окупанти залишилися без декількох солдатів та техніки на Харківському напрямку фронту.

Нагадаємо, командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка відповів, у чому перевага України над російськими окупантами. За його словами, йдеться про людей, які вміють керувати дронами.

Також бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" на фронті знищили російські комплекси для розвідки. Для цього українські воїни вправно застосували FPV-дрони.

війна ЗСУ безпілотники Україна Харківська область окупанти

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