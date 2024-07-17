Удар по позиции оккупантов на Харьковском направлении — видео от Слобожанской бригады Нацгвардии

Блиндаж российских оккупантов. Фото: скриншот из видео

Слобожанские гвардейцы ударили по позиции российских оккупантов, в которой были захватчики и боекомплект. Успешная ликвидация противника произошла на Харьковском направлении.

Видео опубликовала Пятая Слобожанская бригада Нацгвардии в Telegram в среду, 17 июля.

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Удар по позиции российских оккупантов

"Группой аэроразведки Пятой Слобожанской бригады на Харьковском направлении была обнаружена позиция российских оккупантов — блиндаж с личным составом в количестве шести военных", — говорится в сообщении.

Координаты сразу передали операторам дронов. С помощью двух сбросов блиндаж врага был уничтожен.

В общей сложности бойцам удалось ликвидировать пять оккупантов и ранить одного. Вероятно, в блиндаже также хранился боекомплект.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.

Также бойцы 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев уничтожили дорогостоящий танк врага.