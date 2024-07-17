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Військові показали вражаючий удар по позиції окупантів на Харківському напрямку

17 липня 2024 10:19
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Удар по позиції окупантів на Харківському напрямку — відео від Слобожанської бригади Нацгвардії
Бліндаж російських окупантів. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Слобожанські гвардійці вдарили по позиції російських окупантів, в якій були загарбники та боєкомплект. Успішна ліквідація противника відбулася на Харківському напрямку.

Відео опублікувала П'ята Слобожанська бригада Нацгвардії у Telegram у середу, 17 липня.

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Удар по позиції російських окупантів

"Групою аеророзвідки П'ятої Слобожанської бригади на Харківському напрямку була виявлена позиція російських окупантів — бліндаж з особовим складом у кількості шести військових", — йдеться у повідомленні.

Координати одразу передали операторам дронів. За допомогою двох скидів бліндаж ворога був знищений.

Загалом бійцям вдалося ліквідувати п'ять окупантів та поранити одного. Ймовірно, у бліндажі також зберігався боєкомплект.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати противника на нашій території. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували позиції окупантів та ворожу піхоту.

Також бійці 72-ї Окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців знищили дороговартісний танк ворога.

війна українці Нацгвардія Україна Харківська область військові окупанти

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