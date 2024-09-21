Украинские пограничники нанесли сокрушительные удары по российским оккупантам под Волчанском

Военные поразили автомобиль и места сосредоточения захватчиков на Волчанском направлении
Украинские военные нанесли эффектные удары по позициям российских оккупантов и вражескому автомобилю. События происходили на Волчанском направлении.
Видео опубликовала бригада "Гарт" в Telegram в субботу, 21 сентября.
Удары по оккупантам
"Подразделения Госпогранслужбы Украины в составе Сил обороны Украины продолжают давать отпор российско-оккупационным войскам, которые вторглись и на север Харьковщины", — говорится в сообщении.
Пограничники бригады "Гарт" уничтожили и истощили врага на Волчанском направлении.
Операторы разведывательно-ударных БпЛА во взаимодействии с минометчиками поразили автомобиль и места сосредоточения оккупантов.
Напомним, противовоздушная оборона 12-й бригады "Азов" показала, как уничтожает российские беспилотники. Бойцы использовали FPV-дроны.
Также Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Эти объекты входят в тройку самых больших баз хранения боеприпасов.
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