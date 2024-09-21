Українські прикордонники завдали нищівних ударів по російським окупантам під Вовчанськом

Удар по місцю зосередження загарбників. Фото: скриншот з відео

Українські військові завдали ефектних ударів по позиціях російських окупантів та ворожому автомобілю. Події відбувалися на Вовчанському напрямку.

Відео опублікувала бригада "Гарт" у Telegram у суботу, 21 вересня.

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"Підрозділи Держприкордонслужби України у складі Сил оборони України продовжують давати відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись й на північ Харківщини", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники бригади "Гарт" знищили та виснажили ворога на Вовчанському напрямку.

Оператори розвідувально-ударних БпЛА у взаємодії з мінометниками уразили автомобіль й місця зосередження окупантів.

Нагадаємо, протиповітряна оборона 12-ї бригади "Азов" показала, як знищує російські безпілотники. Бійці використовували FPV-дрони.

Також Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Російської Федерації. Ці об'єкти входять до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів.