Военный рассказал, почему оккупанты на Купянском направлении массово сдаются в плен

Пленные оккупанты. Иллюстративное фото: АрмияInform

На Купянском направлении Харьковской области российские оккупанты сдаются в плен из-за сильных морозов. В течение прошлой недели на этом направлении около 10 военных РФ были взяты в плен.

Об этом заявил подполковник Иван Шевцов в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"В основном они жалуются на то, что очень холодно и из-за отсутствия обогрева они вынуждены сдаваться в плен. По общению с пленными, они действительно говорят, что морально-психологическое состояние у них не совсем мощное и обычно их насильственно затягивают в армию",— отметил военный.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции заявил, что Россия готовится к активизации наступления возле Синьковки. По его словам, это показывает, что армия РФ еще не восстановила свой наступательный потенциал.

Об этом сообщает "Суспільне".

Ситуация на Купянском направлении

"О Купянском направлении — действия армии РФ прогнозируемы: они восстанавливают силы, чтобы возобновить штурмы. На этой неделе россияне уже возобновили их, но продолжают накапливать силы, проводить ротации, обучение и согласование", — подчеркнул он.

Синегубов добавил, что на Купянском направлении ситуация тяжелая, однако стабильная.

"Есть определенная история по отбитию ранее утраченных позиций. Идет война, где-то наши воины проводят маневры, чтобы иметь успех. Говорить об успехе, отражении, продвижении рано. Дождемся отчетов Генштаба. Скажу лишь так, что ситуация тяжелая, однако стабильная", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал полковник Александр Сырский рассказал, что ситуация на восточных территориях Украины остается сложной. Враг не прекращает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.