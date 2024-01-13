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Військовий розповів, чому окупанти на Куп'янському напрямку масово здаються в полон

13 січня 2024 23:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Військовий розповів, чому окупанти на Куп'янському напрямку масово здаються в полон
Полонені окупанти. Ілюстративне фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Куп'янському напрямку, що на Харківщині, російські окупанти здаються в полон через сильні морози. Впродовж минулого тижня на цьому напрямку близько 10 військових РФ було взято в полон.

Про це заявив підполковник Іван Шевцов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"В основному вони жаліються на те, що дуже холодно і через відсутність обігріву вони змушені здаватися в полон. По спілкуванню з полоненими, вони дійсно кажуть, що морально-психологічний стан в них не зовсім потужний і зазвичай їх насильно затягують в армію", — зазначив військовий. 

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час пресконференції заявив, що Росія готується до активізації наступу біля Синьківки. За його словами, це показує те, що армія РФ ще не відновила свій наступальний потенціал.

Про це повідомляє "Суспільне".

Ситуація на Куп'янському напрямку

"Щодо Куп'янського напрямку — дії армії РФ прогнозовані: вони відновлюють сили, щоб відновити штурми. Цього тижня росіяни вже поновили їх, але продовжують накопичувати сили, проводити ротації, навчання і злагодження", — наголосив він.

Синєгубов додав, що на Куп'янському напрямку ситуація є важкою, проте стабільною. 

"Є певна історія щодо відбиття раніше втрачених позицій. Йде війна, десь наші воїни проводять маневри, щоб мати успіх. Казати про успіх, відбиття, просування зарано. Дочекаємося звітів Генштабу. Скажу лише так, що ситуація важка, однак стабільна", — наголосив посадовець. 

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал полковник Олександр Сирський розповів, що ситуація на східних територіях України залишається складною. Ворог не припиняє наступальні дії на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Харків
росіяни
окупанти
полонені
Куп'янськ
війна в Україні
Росія

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