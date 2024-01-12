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Военный рассказал, на каком направлении россияне накапливают боеприпасы

12 января 2024 12:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военный рассказал, на каком направлении россияне накапливают боеприпасы
Начальник пресс-службы штурмовой бригады "Сталевий кордон" подполковник Иван Шевцов. Фото: frontliner.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики накапливают боеприпасы на Купянском направлении. Об этом свидетельствует уменьшение количества обстрелов украинских позиций.

Об этом рассказал начальник пресс-службы штурмовой бригады "Сталевий кордон" подполковник Иван Шевцов в эфире телемарафона.

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"Если анализировать последние сутки, обстрелов было меньше. Обычно это 500-600 обстрелов. Это говорит о том, что враг совершает накопление боеприпасов, чтобы вскоре увеличить свою активность", — сказал он.

По словам Шевцова, за прошедшую неделю там было несколько случаев сдачи в плен российских военных.

Напомним, что на Авдеевском направлении дежурная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

Также мы писали, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" были взяты в плен еще трое российских бойцов. Враг продолжает свои наступательные действия в этом направлении фронта.

Кроме того, в плен к украинским военным попал иностранный наемник, который оказался гражданином Сомали. При этом он не владеет ни русским, ни украинским языками.

ВСУ
военные
оккупанты
Купянск
война в Украине

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