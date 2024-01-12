Військовий розповів, на якому напрямку росіяни накопичують боєприпаси
Російські загарбники накопичують боєприпаси на Куп'янському напрямку. Про це свідчить зменшення кількості обстрілів українських позицій.
Про це розповів начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов в ефірі телемарафону.
Росіяни накопичують снаряди
"Якщо аналізувати останню добу, обстрілів було менше. Зазвичай це 500-600 обстрілів. Це говорить про те, що ворог здійснює накопичення боєприпасів, щоб незабаром збільшити свою активність", — сказав він.
За словами Шевцова, протягом минулого тижня там було кілька випадків здачі в полон російських військових.
Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.
Також ми писали, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" було взято в полон ще трьох російських бійців. Ворог продовжує свої наступальні дії на цьому напрямку фронту.
Крім того, в полон до українських військових потрапив іноземний найманець, що виявився громадянином Сомалі. При цьому він не володіє ні російською, ні українською мовами.
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