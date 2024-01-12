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Військовий розповів, на якому напрямку росіяни накопичують боєприпаси

12 січня 2024 12:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Військовий розповів, на якому напрямку росіяни накопичують боєприпаси
Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов. Фото: frontliner.com.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники накопичують боєприпаси на Куп'янському напрямку. Про це свідчить зменшення кількості обстрілів українських позицій.

Про це розповів начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" підполковник Іван Шевцов в ефірі телемарафону.

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"Якщо аналізувати останню добу, обстрілів було менше. Зазвичай це 500-600 обстрілів. Це говорить про те, що ворог здійснює накопичення боєприпасів, щоб незабаром збільшити свою активність", — сказав він.

За словами Шевцова, протягом минулого тижня там було кілька випадків здачі в полон російських військових.

Нагадаємо, що на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.

Також ми писали, що у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" було взято в полон ще трьох російських бійців. Ворог продовжує свої наступальні дії на цьому напрямку фронту.

Крім того, в полон до українських військових потрапив іноземний найманець, що виявився громадянином Сомалі. При цьому він не володіє ні російською, ні українською мовами.

ЗСУ
військові
окупанти
Куп'янськ
війна в Україні

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