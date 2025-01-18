Погода в Харькове и в области 19 января — прогноз от синоптиков

Женщина идет по улице во время метели. Иллюстративное фото: Spencer Colby/The Canadian Press

Погода в Харькове и области завтра, 19 января, будет ветреной и морозной. Ночью следует ожидать осадков в виде снега.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 19 января

По прогнозам синоптиков, на Харьковщине в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега, днем существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха в области будет колебаться от -3 °С до +2 °С ночью и от -1 °С до +4 °С днем. В Харькове ночью прогнозируется около 0 °С, днем +1 °С…+3 °С.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы до 15-20 м/с. На дорогах возможны скользкие участки из-за гололеда.

Прогноз погоды в Харькове на 19 января

Напомним, за последние сутки на Солнце было зафиксировано семь вспышек класса С и четыре вспышки класса М. Какое это будет иметь влияние на людей можно почитать в нашем материале.

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