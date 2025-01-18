Погода у Харкові та в області 19 січня — прогноз від синоптиків

Жінка йде вулицею під час віхоли. Ілюстративне фото: Spencer Colby/The Canadian Press

Погода у Харкові та області завтра, 19 січня, буде вітряною та морозною. Вночі варто очікувати на опади у вигляді снігу.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За прогнозами синоптиків, на Харківщині в неділю очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями можливі невеликі опади у вигляді дощу або мокрого снігу, вдень істотних опадів не передбачається.

Температура повітря в області коливатиметься від -3 °С до +2 °С вночі та від -1 °С до +4 °С вдень. У Харкові вночі прогнозується близько 0 °С, вдень +1 °С…+3 °С.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви до 15-20 м/с. На дорогах можливі слизькі ділянки через ожеледицю.

Прогноз погоди у Харкові на 19 січня

Нагадаємо, за останню добу на Сонці було зафіксовано сім спалахів класу С і чотири спалахи класу М. Який це матиме вплив на людей можна почитати у нашому матеріалі.

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