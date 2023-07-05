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Разоблачен частный нотариус, который "помог" злоумышленникам перерегистрировать агропредприятие

5 июля 2023 15:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Разоблачен частный нотариус, который "помог" злоумышленникам перерегистрировать агропредприятие
На мужчину надевают наручники (иллюстративное фото) Фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харькове частного нотариуса будут судить за "оборудия" с бумагами агропредприятия. Ему сообщено о подозрении по факту злоупотребления своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло потерпевшему тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы дела

По данным следствия, в октябре 2022 года частный нотариус осуществил удостоверение доверенности, согласно которой владелец фермерского хозяйства якобы уполномочил другое лицо быть его представителем.

"На самом деле у владельца агропредприятия и понятия об этом не было — соответствующих документов он не подписывал и не мог присутствовать при этом, находясь в зоне ведения активных боевых действий на территории Харьковской области", рассказывают правоохранители.

Кроме того, подозреваемый не был включен в перечень нотариусов, работающих во время действия военного положения, поэтому вообще не имел права совершать нотариальные действия.

Действуя вопреки требованиям законодательства Украины нотариус зарегистрировал указанную доверенность. Этим он помог злоумышленникам, действуя на основании доверенности, они произвели смену учредителя и конечного бенефициарного владельца фермерского хозяйства.

В результате потерпевший потерял долю в уставном капитале предприятия на сумму 5 млн грн. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Напомним, что специалисты Службы безопасности Украины обезвредили хакерскую группировку, которая похищала деньги с банковских счетов украинцев. Хакеры разработали преступную "схему" мошенничества.

Также мы рассказывали о том, что правоохранители прекратили деятельность нелегальной типографии, изготовлявшей поддельные документы. С помощью них россияне могли "легализоваться" в Европейском Союзе.

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