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Викрито приватного нотаріуса, який "допоміг" зловмисникам переєструвати агропідприємство

5 липня 2023 15:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Викрито приватного нотаріуса, який "допоміг" зловмисникам переєструвати агропідприємство
На чоловіка вдягають кайданки (ілюстративне фото) Фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові приватного нотаріуса судитимуть за "оборудки" з паперами агропідприємства. Йому повідомлено про підозру  за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України). 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Матеріали справи

За даними слідства, у жовтні 2022 року приватний нотаріус здійснив посвідчення довіреності, відповідно до якої власник фермерського господарства нібито уповноважив іншу особу бути його представником. 

"Насправді ж власник агропідприємства і гадки про це не мав — відповідних документів він не підписував та не міг бути присутнім при цьому, знаходячись у зоні ведення активних бойових дій на території Харківської області", — розповідають правоохоронці. 

Крім того, підозрюваний не був включений до переліку нотаріусів, які працюють під час дії воєнного стану, а тому взагалі не мав права вчиняти нотаріальні дії.

Діючи всупереч вимогам законодавства України, нотаріус зареєстрував зазначену довіреність. Цим він допоміг зловмисникам — діючи на підставі довіреності, вони здійснили зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника фермерського господарства. 

У результаті потерпілий втратив частку у статутному капіталі підприємства на суму 5 млн грн.  Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. 

Нагадаємо, що спеціалісти Служби безпеки України знешкодили хакерське угрупування, яке викрадало гроші з банківських рахунків українців. Хакери розробили злочинну "схему" шахрайства.  

Також ми розповідали про те, що правоохоронці припиненнили діяльность нелегальної типографії, яка виготовляла підроблені документи. За допомогою них росіяни могли "легалізуватись" в Європейському Союзі. 

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