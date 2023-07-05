Викрито приватного нотаріуса, який "допоміг" зловмисникам переєструвати агропідприємство

На чоловіка вдягають кайданки (ілюстративне фото) Фото: pxhere.com

У Харкові приватного нотаріуса судитимуть за "оборудки" з паперами агропідприємства. Йому повідомлено про підозру за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали справи

За даними слідства, у жовтні 2022 року приватний нотаріус здійснив посвідчення довіреності, відповідно до якої власник фермерського господарства нібито уповноважив іншу особу бути його представником.

"Насправді ж власник агропідприємства і гадки про це не мав — відповідних документів він не підписував та не міг бути присутнім при цьому, знаходячись у зоні ведення активних бойових дій на території Харківської області", — розповідають правоохоронці.

Крім того, підозрюваний не був включений до переліку нотаріусів, які працюють під час дії воєнного стану, а тому взагалі не мав права вчиняти нотаріальні дії.

Діючи всупереч вимогам законодавства України, нотаріус зареєстрував зазначену довіреність. Цим він допоміг зловмисникам — діючи на підставі довіреності, вони здійснили зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника фермерського господарства.

У результаті потерпілий втратив частку у статутному капіталі підприємства на суму 5 млн грн. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

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