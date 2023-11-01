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Требовали 2 тыс. долларов за погребение — на Харьковщине будут судить двух работников кладбища

1 ноября 2023 14:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Требовали 2 тыс. долларов за погребение — на Харьковщине будут судить двух работников кладбища
Правоохранители задерживают работников кладбища в Харьковской области. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области будут судить двух работников кладбища. Они в августе потребовали взятку за беспрепятственное выделение места для захоронения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"Досудебным расследованием установлено, что в августе этого года смотритель одного из кладбищ в Харькове требовал от мужчины деньги. Просил делец сумму за то, чтобы беспрепятственно выделить место для захоронения близкой родственницы этого мужчины", — говорится в сообщении.

Кроме того, он подчеркивал, что может решить этот вопрос с харьковскими чиновниками местного самоуправления.

Стоимость за такую "услугу" составила 2 тыс. долларов.

Также он привлек к преступной деятельности уборщика этого кладбища.

"Смотритель рассказал ему о своей "схеме" и пообещал часть "прибыли" отдать ему. Уборщик показал "клиенту" свободные места для захоронения и сообщил цену за соглашение", — уточнили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, затем смотритель попросил первую часть суммы в размере 1,5 тыс. долларов, после чего мужчина встретился с ним лично и получил свидетельство о захоронении женщины.

На месте злоумышленника задержали правоохранители.

харьковщина
Задержанный мужчина. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Напомним, что в Одессе задержали таможенника, который помогал людям "безопаснее" завести товар в Украину. Чиновник брал взятку за "зеленый коридор" во время проверок на границе.

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