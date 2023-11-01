Вимагали 2 тис. доларів за поховання — на Харківщині судитимуть двох працівників цвинтаря

Правоохоронці затримують працівників цвинтаря на Харківщині. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

На Харківщині судитимуть двох працівників кладовища. Вони у серпні вимагали хабар за безперешкодне виділення місця для поховання.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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"Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні цього року доглядач одного з кладовищ у Харкові вимагав від чоловіка гроші. Просив ділок суму за те, щоб безперешкодно виділити місце для поховання близької родички цього чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Крім того, він наголошував на тому, що може вирішити це питання із харківськими посадовцями місцевого самоврядування.



Вартість за таку "послугу" становила 2 тис. доларів.



Також він залучив до злочинної діяльності прибиральника цього кладовища.

"Доглядач розповів йому про свою "схему" та пообіцяв частину "прибутку" віддати йому. Прибиральник показав "клієнту" вільні місця для поховання та повідомив ціну за "угоду", — уточнили в прокуратурі.



За даними правоохоронців, потім доглядач попросив першу частину суми у розмірі 1,5 тис. доларів, після чого чоловік зустрівся з ним особисто й отримав свідоцтво про поховання жінки.

На місці зловмисника затримали правоохоронці.

Затриманий чоловік. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що в Одесі затримали митника, який допомагав людям "більш безпечно" завести товар до України. Посадовець брав хабар за "зелений коридор" під час перевірок на кордоні.