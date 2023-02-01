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"Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

1 февраля 2023 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище
Укрытие имеет площадь 500 квадратных метров и рассчитано на 400 человек
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковском лицее "Одаренность" за три месяца оборудовали бомбоубежище. Это первое укрытие в области, созданное в учебном заведении. Здесь есть и спальные места, и учебный класс. Больше читайте в материале Новини.LIVE.

Первые дни полномасштабного наступления

До полномасштабной войны в лицее учились и жили 300 детей со всех уголков области. Поэтому 24 февраля, когда прогремели первые взрывы в Харькове, все ученики находились в школе. Чтобы уберечь детей и сотрудников, все спустились в школьный подвал. Это обычное подвальное помещение, которое использовалось для всех необходимых коммуникаций. Вначале здесь находились и жители микрорайона. Более месяца армия рф обстреливала Индустриальный район Харькова, в том числе и территории вокруг школы.

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"Условий для пребывания людей здесь не было. Мы использовали его из-за необходимости защиты людей. Здесь не было ни света, ни воды", вспоминает директор лицея Валерий Поливанный.

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Чтобы хоть как-то улучшить условия в подвале, учителя спустили туда стулья, кровати, а также наладили освещение. Однако все равно находиться долго было невозможно — вокруг были сырые стены и холодный пол.

Когда всех детей эвакуировали, а ситуация в микрорайоне стала более спокойной, помещение стали использовать реже. Но администрация школы поставила цель обустроить укрытие со всеми условиями и обратились за помощью к областной власти.

Ремонт укрытия

В октябре учебное заведение получило финансирование в 17,5 миллионов гривен, и с тех пор начались работы, длившиеся три месяца. За это время произвели капитальный ремонт помещения, установили вентиляцию и провели электричество. "Те, кто может сравнивать, удивлены объему проделанной работы", — говорит директор.

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Теперь в укрытии есть спальные места для учащихся и сотрудников. Ночевать здесь теперь гораздо комфортнее, ведь есть отопление. Для учебы в подвале обустроили школьный класс и небольшую библиотеку.

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В укрытии выделили помещение также для столовой, установили баки по 1000 литров питьевой воды. Есть мощный электрогенератор на 15 киловатт. При отсутствии электроэнергии он обеспечит укрытие светом, работу системы вентиляции, мобильной связи и интернета. Бомбоубежище большое — площадь 500 квадратных метров и рассчитано на 400 человек.

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Укрытие уже работает по назначению, хотя в школу еще не вернулись. Сейчас лицей — перевалочный пункт для беженцев. "Сегодня в нашей школе временно находятся вынужденные перемещенные лица, люди, которых эвакуируют с деоккупированных территорий. А также жители района во время воздушной тревоги сюда приходят", — рассказывает Валерий Поливанный.

Учебный процесс сейчас

Учащиеся лицея "Одаренность" находятся на дистанционном обучении. Директор рассказывает, что их учителя приспособились даже к тем детям, которые за границей и учатся в местных школах. Благодаря этому за военное время ни один ребенок не выбыл из лицея из-за таких обстоятельств.

"Необходимые меры безопасности мы выполнили, чтобы дети могли постоянно находиться в школе. Ждем решения власти, как только оно будет, мы готовы принимать детей на обучение. Надеюсь, что со следующего года дети вернутся за школьные парты",  говорит директор.

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