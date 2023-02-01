У Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Укриття має площу 500 квадратних метрів та розраховане на 400 осіб

У Харківському ліцеї "Обдарованість" за три місяці обладнали бомбосховище. Це перше укриття в області, яке створили в навчальному закладі. Тут є і спальні місця, і навчальний клас. Більше читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Перші дні повномасштабного наступу

До повномасштабної війни у ліцеї навчалися і жили в ньому 300 дітей з усіх куточків області. Тож, 24 лютого, коли прогриміли перші вибухи у Харкові, усі учні перебували у школі. Аби вберегти дітей та співробітників, усі спустилися до шкільного підвалу. Це звичайне підвальне приміщення, що використовувалось для усіх необхідних комунікацій. На початку тут перебували й мешканці мікрорайону. Понад місяць армія рф обстрілювала Індустріальний район Харкова, зокрема, і території навколо школи.

"Умов для перебування людей тут не було. Ми використовували його через необхідність захисту людей. Тут не було ані світла, ані води", — згадує директор ліцею Валерій Поливанний

Аби хоч якось покращити умови у підвалі, вчителі спустили туди стільці, ліжка, а також налагодили освітлення. Проте все одно перебувати довго там було неможливо — навколо були сирі стіни та холодна підлога.

Коли усіх дітей евакуювали, а ситуація у мікрорайоні стала спокійнішою, приміщення стали використовувати рідше. Але адміністрація школи взяла за мету облаштувати укриття з усіма умовами та звернулась по допомогу до обласної влади.

Ремонт укриття

У жовтні навчальний заклад отримав фінансування у 17,5 мільйонів гривень, і відтоді почались роботи, що тривали три місяці. За цей час тут зробили капітальний ремонт приміщення, встановили вентиляцію та провели електрику. "Ті хто може порівнювати, вони здивовані обсягом виконаної роботи", — каже директор.

Тепер в укритті є спальні місця для учнів та працівників. Ночувати тут тепер значно комфортніше, адже є опалення. Для навчання у підвалі облаштували шкільний клас та невелику бібліотеку.

В укритті також виділили приміщення для їдальні, встановили баки по 1000 літрів питної води. Є потужний електрогенератор на 15 кіловатів. У разі відсутності електроенергії він забезпечить укриття світлом, роботу системи вентиляції, мобільного зв'язку та інтернету. Бомбосховище велике — має розмір в 500 квадратних метрів та розраховане на 400 людей.

Укриття вже працює за призначенням, хоча до навчання ще не повернулись. Зараз ліцей — перевалковий пункт для біженців. "Сьогодні у нашій школі тимчасово перебувають вимушено переміщені особи, люди, яких евакуюють з деокупованих територій. А також мешканці району під час повітряної тривоги сюди приходять", — розповідає Валерій Поливанний.

Навчальний процес сьогодні

Учні ліцею "Обдарованість" перебувають на дистанційному навчанні. Директор розповідає, що їхні вчителі пристосувались навіть до тих дітей, які за кордоном та вчаться у місцевих школах. Завдяки цьому за воєнний час жодна дитина не вибула з ліцею через такі обставини.

"Необхідні заходи безпеки ми виконали, аби діти могли постійно перебувати у школі. Чекаємо рішення влади, як тільки воно буде, ми готові приймати дітей на навчання. Сподіваюсь, що з наступного року учні повернуться до шкільних парт", — каже директор.