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"Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

1 лютого 2023 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище
Укриття має площу 500 квадратних метрів та розраховане на 400 осіб
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харківському ліцеї "Обдарованість" за три місяці обладнали бомбосховище. Це перше укриття в області, яке створили в навчальному закладі. Тут є і спальні місця, і навчальний клас. Більше читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Перші дні повномасштабного наступу

До повномасштабної війни у ліцеї навчалися і жили в ньому 300 дітей з усіх куточків області. Тож, 24 лютого, коли прогриміли перші вибухи у Харкові, усі учні перебували у школі. Аби вберегти дітей та співробітників, усі спустилися до шкільного підвалу. Це звичайне підвальне приміщення, що використовувалось для усіх необхідних комунікацій. На початку тут перебували й мешканці мікрорайону. Понад місяць армія рф обстрілювала Індустріальний район Харкова, зокрема, і території навколо школи.

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"Умов для перебування людей тут не було. Ми використовували його через необхідність захисту людей. Тут не було ані світла, ані води", згадує директор ліцею Валерій Поливанний

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Аби хоч якось покращити умови у підвалі, вчителі спустили туди стільці, ліжка, а також налагодили освітлення. Проте все одно перебувати довго там було неможливо — навколо були сирі стіни та холодна підлога.

Коли усіх дітей евакуювали, а ситуація у мікрорайоні стала спокійнішою, приміщення стали використовувати рідше. Але адміністрація школи взяла за мету облаштувати укриття з усіма умовами та звернулась по допомогу до обласної влади.

Ремонт укриття

У жовтні навчальний заклад отримав фінансування у 17,5 мільйонів гривень, і відтоді почались роботи, що тривали три місяці. За цей час тут зробили капітальний ремонт приміщення, встановили вентиляцію та провели електрику. "Ті хто може порівнювати, вони здивовані обсягом виконаної роботи", — каже директор.

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Тепер в укритті є спальні місця для учнів та працівників. Ночувати тут тепер значно комфортніше, адже є опалення. Для навчання у підвалі облаштували шкільний клас та невелику бібліотеку.

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В укритті також виділили приміщення для їдальні, встановили баки по 1000 літрів питної води. Є потужний електрогенератор на 15 кіловатів. У разі відсутності електроенергії він забезпечить укриття світлом, роботу системи вентиляції, мобільного зв'язку та інтернету. Бомбосховище велике — має розмір в 500 квадратних метрів та розраховане на 400 людей.

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Укриття вже працює за призначенням, хоча до навчання ще не повернулись. Зараз ліцей  — перевалковий пункт для біженців. "Сьогодні у нашій школі тимчасово перебувають вимушено переміщені особи, люди, яких евакуюють з деокупованих територій. А також мешканці району під час повітряної тривоги сюди приходять",  розповідає Валерій Поливанний. 

Навчальний процес сьогодні

Учні ліцею "Обдарованість" перебувають на дистанційному навчанні. Директор розповідає, що їхні вчителі пристосувались навіть до тих дітей, які за кордоном та вчаться у місцевих школах. Завдяки цьому за воєнний час жодна дитина не вибула з ліцею через такі обставини.

"Необхідні заходи безпеки ми виконали, аби діти могли постійно перебувати у школі. Чекаємо рішення влади, як тільки воно буде, ми готові приймати дітей на навчання. Сподіваюсь, що з наступного року учні повернуться до шкільних парт", — каже директор.

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