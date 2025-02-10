В Харькове судили вражеского корректировщика — какое наказание получил

Суд вынес решение. Иллюстративное фото: depositphotos

В Харькове судили мужчину, у которого были пророссийские взгляды. Также он сдавал позиции военных Вооруженных сил Украины российским оккупантам.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

15 февраля прошлого года мужчина присоединился к Telegram-каналу "На самом деле в Харькове чат", в котором распространяют идеи поддержки агрессии России против Украины. В чате обсуждения он добровольно сообщил о локации подразделений ВСУ на территории одного из предприятий.

А 6 марта он распространил сообщение с цитатами: "Поклон Вам, Солдаты России!" "Храни вас Бог, пацаны!"

Также в течение 12-19 мая коллаборационист в личных сообщениях с учетной записи "Правда 2022" писал о местах расположения ВСУ в Харькове с возможностью идентификации на местности — известно о семи таких эпизодах. 30 мая вражеского корректировщика задержали и поместили в СИЗО.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев.

Напомним, на Полтавщине судили мужчину, который заявил, что "не готов к мобилизации".

А во Львове судили военнослужащего, который дважды совершил СЗЧ из-за того, что ему не давали отпуск. Он объяснил, что "хотел к семье".