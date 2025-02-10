У Харкові судили ворожого коригувальника — яке покарання отримав

Суд виніс рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Харкові судили чоловіка, який мав проросійські погляди. Також він здавав позиції військових Збройних сил України російським окупантам.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

15 лютого минулого року чоловік долучився до Telegram-каналу "На самом деле в Харькове чат", в якому поширюють ідеї підтримки агресії Росії проти України. У чаті обговорення він добровільно повідомив про локацію підрозділів ЗСУ на території одного з підприємств.

А 6 березня він поширив допис із цитатами: "Поклон Вам, Солдаты России! "Храни вас Бог, пацаны!"

Також протягом 12-19 травня колаборант у приватних повідомленнях з облікового запису "Правда 2022" писав про місця розташування ЗСУ в Харкові з можливістю ідентифікації на місцевості — відомо про сім таких епізодів. 30 травня ворожого коригувальника затримали і помістили в СІЗО.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років та шість місяців.

Нагадаємо, на Полтавщині судили чоловіка, який заявив, що "не готовий до мобілізації".

А у Львові судили військовослужбовця, який двічі здійснив СЗЧ через те, що йому не давали відпустку. Він пояснив, що "хотів до родини".