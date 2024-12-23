Харьковчанин убил четырех человек и получил пожизненное ув

Судебный зал. Фото: Территориальные органы Государственной судебной администрации Украины

Киевский районный суд Харькова приговорил 22-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества и лишением права управления транспортными средствами на три года. Прокуроры доказали, что мужчина убил четырех человек.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в понедельник, 23 декабря.

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Обвиняемый. Фото: Харьковская областная прокуратура

Что известно о деле

Речь идет о том, что 14 июля 2023 года он напал с ножом на товарища во время застолья. Пострадавший выжил благодаря вмешательству других гостей. А вот обвиняемый через два дня убил свою 10-летнюю сестру, мать и 71-летнего дедушку. Всем трем он по очереди нанес множественные удары ножом.

После убийств преступник, угрожая ножом, похитил машину таксиста, которая приехала по вызову его матери, и попытался скрыться. Однако, управляя автомобилем, совершил ДТП, в результате которого погиб 52-летний пешеход.

Место ДТП. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в Николаевской области трое жителей окажутся в суде. Причиной стали жестокие пытки и убийство односельчанина.

Также в Одесской области будут судить мужчину. Он устроил самосуд над односельчанином.