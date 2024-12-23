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Вирізав усю родину — у Харкові засудили злочинця

23 грудня 2024 23:31
Катерина Османська - Редактор
Харківʼянин вбив чотирьох людей і отримав довічне ув
Судова зала. Фото: Територіальні органи Державної судової адміністрації України
Катерина Османська - Редактор

Київський районний суд Харкова засудив 22-річного чоловіка до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права керування транспортними засобами на три роки. Прокурори довели, що чоловік вбив чотирьох людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у понеділок, 23 грудня.

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Обвинувачений. Фото: Харківська обласна прокуратура

Що відомо про справу

Йдеться про те, що 14 липня 2023 року він напав із ножем на товариша під час застілля. Постраждалий вижив завдяки втручанню інших гостей. А от обвинувачений через два дні вбив свою 10-річну сестру, матір і 71-річного дідуся. Усім трьом він по черзі завдав множинних ударів ножем.   

Після вбивств злочинець, погрожуючи ножем, викрав автівку таксиста, яка приїхала за викликом його матері, та спробував утекти. Проте, керуючи автомобілем, скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 52-річний пішохід.  

Вирізав усю родину — у Харкові засудили злочинця - фото 2
Місце ДТП. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали підозрюваного того ж дня в порядку ст. 208 КПК України. У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та висловив каяття.  

Нагадаємо, на Миколаївщині троє мешканців опиняться в суді. Причиною стало їх жорстоке катування та вбивство односельця.

Також в Одеській області судитимуть чоловіка. Він влаштував самосуд над своїм кривдником. 

суд Харків правосуддя вбивство судові рішення

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