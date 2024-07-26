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Восемь спортсменов из Харьковской области будут соревноваться на Олимпийских играх в Париже

26 июля 2024 17:03
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Харьковские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже — кто соревнуется
Париж готовится к открытию Олимпийских Игр. Фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Харьковские спортсмены готовятся к участию в Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже. В общей сложности восемь спортсменов из области будут представлять Украину в разных дисциплинах.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной администрации в пятницу, 26 июля.

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В обладминистрации отметили, что Харьковскую область будут представлять восемь спортсменов в шести видах спорта:

  • бадминтон — Полина Бугрова
  • бокс — Айдер Абдураимов
  • брейкинг — Екатерина Павленко
  • брейкинг — Анна Пономаренко
  • тяжелая атлетика — Камила Конотоп
  • артистическое плавание (синхронное) — Владислава Алексиева
  • артистическое плавание (синхронное) — Марина Алексиева
  • теннис — Элина Свитолина

Отдельно отмечается, что именно харьковчанка Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024.

"Нам удалось повысить премии для спортсменов с 200 тысяч до одного миллиона за первое место на Олимпийских играх. Также спортсмены, получившие олимпийскую лицензию, благодаря Национальному олимпийскому комитету также получают по 100 тысяч гривен", — подчеркнул начальник управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА Константин Ананченко.

Напомним, в Париже 26 июля официально стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря изменениям в традиционном протоколе.

Украинские болельщики смогут увидеть в прямом эфире начало Олимпийских игр. Трансляция будет доступна на сайте "Суспільне спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Перший". Начало запланировано на 20:30 по киевскому времени.

В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны наименьшее в истории независимости Украины — 140 человек.

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