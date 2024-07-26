Харьковские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже — кто соревнуется

Париж готовится к открытию Олимпийских Игр. Фото: AFP

Харьковские спортсмены готовятся к участию в Олимпийских играх 2024 , которые пройдут в Париже. В общей сложности восемь спортсменов из области будут представлять Украину в разных дисциплинах.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной администрации в пятницу, 26 июля.

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В обладминистрации отметили, что Харьковскую область будут представлять восемь спортсменов в шести видах спорта:

бадминтон — Полина Бугрова

бокс — Айдер Абдураимов

брейкинг — Екатерина Павленко

брейкинг — Анна Пономаренко

тяжелая атлетика — Камила Конотоп

артистическое плавание (синхронное) — Владислава Алексиева

артистическое плавание (синхронное) — Марина Алексиева

теннис — Элина Свитолина

Отдельно отмечается, что именно харьковчанка Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024.

"Нам удалось повысить премии для спортсменов с 200 тысяч до одного миллиона за первое место на Олимпийских играх. Также спортсмены, получившие олимпийскую лицензию, благодаря Национальному олимпийскому комитету также получают по 100 тысяч гривен", — подчеркнул начальник управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА Константин Ананченко.

Напомним, в Париже 26 июля официально стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря изменениям в традиционном протоколе.

Украинские болельщики смогут увидеть в прямом эфире начало Олимпийских игр. Трансляция будет доступна на сайте "Суспільне спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Перший". Начало запланировано на 20:30 по киевскому времени.

В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны наименьшее в истории независимости Украины — 140 человек.