Харьковские спортсмены на Олимпиаде-2024 в Париже — кто соревнуется

Восемь спортсменов из Харьковской области будут соревноваться на Олимпийских играх в Париже
Харьковские спортсмены готовятся к участию в Олимпийских играх 2024, которые пройдут в Париже. В общей сложности восемь спортсменов из области будут представлять Украину в разных дисциплинах.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной администрации в пятницу, 26 июля.
Кто уехал на соревнования
В обладминистрации отметили, что Харьковскую область будут представлять восемь спортсменов в шести видах спорта:
- бадминтон — Полина Бугрова
- бокс — Айдер Абдураимов
- брейкинг — Екатерина Павленко
- брейкинг — Анна Пономаренко
- тяжелая атлетика — Камила Конотоп
- артистическое плавание (синхронное) — Владислава Алексиева
- артистическое плавание (синхронное) — Марина Алексиева
- теннис — Элина Свитолина
Отдельно отмечается, что именно харьковчанка Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024.
"Нам удалось повысить премии для спортсменов с 200 тысяч до одного миллиона за первое место на Олимпийских играх. Также спортсмены, получившие олимпийскую лицензию, благодаря Национальному олимпийскому комитету также получают по 100 тысяч гривен", — подчеркнул начальник управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА Константин Ананченко.
Напомним, в Париже 26 июля официально стартуют Летние Олимпийские Игры. Церемония открытия турнира станет по-настоящему помпезной и войдет в историю благодаря изменениям в традиционном протоколе.
Украинские болельщики смогут увидеть в прямом эфире начало Олимпийских игр. Трансляция будет доступна на сайте "Суспільне спорт", а также на региональных телеканалах "Суспільного" и на канале "Перший". Начало запланировано на 20:30 по киевскому времени.
В Национальном олимпийском комитете отметили, что все украинские атлеты готовы покорять Игры-2024. При этом количество представителей страны наименьшее в истории независимости Украины — 140 человек.
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