Харківські спортсмени на Олімпіаді-2024 в Парижі — хто змагається

Париж готується до відкриття Олімпійських Ігор. Фото: AFP

Харківські спортсмени готуються до участі в Олімпійських іграх 2024 року, які пройдуть у Парижі. Загалом вісім спортсменів з області представлятимуть Україну в різних дисциплінах.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної адміністрації у п'ятницю, 26 липня.

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В обладміністрації зазначили, що Харківську область представлятимуть вісім спортсменів у шести видах спорту:

бадмінтон — Поліна Бугрова

бокс — Айдер Абдураімов

брейкінг — Катерина Павленко

брейкінг — Анна Пономаренко

важка атлетика — Каміла Конотоп

артистичне плавання (синхронне) — Владислава Алексієва

артистичне плавання (синхронне) — Марина Алексієва

теніс — Еліна Світоліна

Окремо наголошується, що саме харківʼянка Світоліна нестиме прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2024.

"Нам вдалося підвищити премії для спортсменів зі 200 тисяч до одного мільйона за перше місце на Олімпійських іграх. Також спортсмени, які отримали олімпійську ліцензію, завдяки Національному олімпійському комітету також отримують по 100 тисяч гривень", — наголосив начальник управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко.

Нагадаємо, у Парижі 26 липня офіційно стартують Літні Олімпійські Ігри. Церемонія відкриття турніру стане по-справжньому помпезною та увійде в історію завдяки низці змін традиційного протоколу.

Українські вболівальники зможуть побачити у прямому ефірі початок Олімпійських ігор. Трансляція буде доступна на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" та на каналі "Перший". Початок запланований на 20:30 за київським часом.

У Національному олімпійському комітеті наголосили, що всі українські атлети готові підкорювати Ігри-2024. При цьому кількість представників країни найменша в історії незалежності України — 140 осіб.