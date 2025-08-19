Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Ветер освежит, но будет жара — погода в Харькове завтра

Ветер освежит, но будет жара — погода в Харькове завтра

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 16:48
Погода на 20 августа Харьков — в городе будет сильная жара
Жара на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 20 августа сухая и комфортная погода без осадков. В течение дня ожидается до +30 °C и свежий ветер.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харькове 20 августа

Синоптики рассказали, что завтра в Харькове и области будет переменная облачность, но без дождей. В течение дня ожидается северо-западный ветер, который поможет почувствовать свежесть во время жары.

Температура воздуха в Харькове ночью будет колебаться в пределах +11...+13 °C, а днем поднимется до +26...+28 °C.

В то же время в области ночью столбики термометров будут показывать +10...+15 °C, а днем +25...+30 °C.

Погода в Харкові 20 серпня
Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину вернутся дожди. В то же время традиционно жарко будет на юге и юго-востоке.

В то же время антициклон Kyra сегодня принесет сюрприз в Украину. Дождей не прогнозируется, но есть высокая угроза пожарной опасности.

погода Харьков синоптик прогноз погоды ветер жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации