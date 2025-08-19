Погода на 20 августа Харьков — в городе будет сильная жара

Ветер освежит, но будет жара — погода в Харькове завтра
В Харькове и Харьковской области 20 августа сухая и комфортная погода без осадков. В течение дня ожидается до +30 °C и свежий ветер.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 20 августа
Синоптики рассказали, что завтра в Харькове и области будет переменная облачность, но без дождей. В течение дня ожидается северо-западный ветер, который поможет почувствовать свежесть во время жары.
Температура воздуха в Харькове ночью будет колебаться в пределах +11...+13 °C, а днем поднимется до +26...+28 °C.
В то же время в области ночью столбики термометров будут показывать +10...+15 °C, а днем +25...+30 °C.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину вернутся дожди. В то же время традиционно жарко будет на юге и юго-востоке.
В то же время антициклон Kyra сегодня принесет сюрприз в Украину. Дождей не прогнозируется, но есть высокая угроза пожарной опасности.
Читайте Новини.LIVE!