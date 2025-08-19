Погода на 20 августа Харьков — в городе будет сильная жара

Жара на улице. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 20 августа сухая и комфортная погода без осадков. В течение дня ожидается до +30 °C и свежий ветер.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 20 августа

Синоптики рассказали, что завтра в Харькове и области будет переменная облачность, но без дождей. В течение дня ожидается северо-западный ветер, который поможет почувствовать свежесть во время жары.

Температура воздуха в Харькове ночью будет колебаться в пределах +11...+13 °C, а днем поднимется до +26...+28 °C.

В то же время в области ночью столбики термометров будут показывать +10...+15 °C, а днем +25...+30 °C.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину вернутся дожди. В то же время традиционно жарко будет на юге и юго-востоке.

В то же время антициклон Kyra сегодня принесет сюрприз в Украину. Дождей не прогнозируется, но есть высокая угроза пожарной опасности.