Погода на 20 серпня Харків — в місті буде сильна спека

У Харкові та Харківській області 20 серпня суха та комфортна погода без опадів. Упродовж дня очікується до +30 °C та свіжий вітер.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода у Харкові 20 серпня

Синоптики розповіли, що завтра у Харкові та області буде мінлива хмарність, але без дощів. Упродовж дня очікується північно-західний вітер, який допоможе відчути свіжість під час спеки.

Температура повітря в Харкові вночі коливатиметься в межах +11...+13 °C, а вдень підніметься до +26...+28 °C.

Водночас в області вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10...+15 °C, а вдень +25...+30 °C.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну повернуться дощі. Водночас традиційно найспекотніше буде на півдні та південному сході.

Водночас антициклон Kyra сьогодні принесе сюрприз в Україну. Дощів не прогнозується, але є висока загроза пожежної небезпеки.