Вітер освіжить, але буде спека — погода в Харкові завтра

Вітер освіжить, але буде спека — погода в Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 16:48
Погода на 20 серпня Харків — в місті буде сильна спека
Спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 20 серпня суха та комфортна погода без опадів. Упродовж дня очікується до +30 °C та свіжий вітер.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології

Читайте також:

Погода у Харкові 20 серпня

Синоптики розповіли, що завтра у Харкові та області буде мінлива хмарність, але без дощів. Упродовж дня очікується північно-західний вітер, який допоможе відчути свіжість під час спеки.

Температура повітря в Харкові вночі коливатиметься в межах +11...+13 °C, а вдень підніметься до +26...+28 °C. 

Водночас в області вночі стовпчики термометрів показуватимуть +10...+15 °C, а вдень +25...+30 °C. 

Погода в Харкові 20 серпня
Скриншот допису центру з гідрометеорології

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну повернуться дощі. Водночас традиційно найспекотніше буде на півдні та південному сході. 

Водночас антициклон Kyra сьогодні принесе сюрприз в Україну. Дощів не прогнозується, але є висока загроза пожежної небезпеки. 

погода Харків синоптик прогноз погоди вітер спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
