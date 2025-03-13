Погода в Харькове и области на 14 марта — прогноз от синоптиков

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области в пятницу, 14 марта, будет облачной с прояснениями и без существенных осадков. Однако синоптики предупреждают о штормовом ветре с порывами 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 14 марта

Завтра в Харькове и области не предвидится существенных осадков. Однако будет сильный юго-западный ветер 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем поднимется до +16...+21 °C.

В самом Харькове столбики термометров ночью будут показывать +9...+11 °C, а днем — +18...+20 °C.

Скриншот сообщения гидрометцентра

В то же время из-за штормового ветра синоптики объявили І уровень опасности (желтый) и призвали быть осторожными.

Скриншот сообщения гидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет похолодание. Она назвала регионы, где завтра снизится температура воздуха.

Также мы сообщали, что 14 марта состоится полное лунное затмение, которое хорошо будет видно и на территории Украины.