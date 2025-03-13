Погода в Харкові та області на 14 березня — прогноз від синоптиків

Сильний вітер. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та Харківській області у п'ятницю, 14 березня, буде хмарною з проясненнями та без істотних опадів. Однак синоптики попереджають про штормовий вітер з поривами 15-20 м/с.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Завтра у Харкові та області не передбачається істотних опадів. Однак буде сильний південно-західний вітер 7-12 м/с, подекуди можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень підвищиться до +16...+21 °C.

У самому Харкові стовпчики термометрів вночі показуватимуть +9...+11 °C, а вдень — +18...+20 °C.

Скриншот допису гідрометцентру

Водночас через штормовий вітер синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий) та закликали бути обережними.

Скриншот допису гідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, що в Україну йде похолодання. Вона назвала регіони, де завтра знизиться температура повітря.

Також ми повідомляли, що 14 березня відбудеться повне місячне затемнення, яке добре буде видно й на території України.