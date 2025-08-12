Видео
Главная Харьков Ветер значительно усилится — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ветер значительно усилится — прогноз погоды в Харькове на завтра

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 18:51
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 13 августа
Девушка на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 13 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют сильный ветер до 14 метров в секунду.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове и области 13 августа

В течение суток осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 13 серпня
Погода в Украине 13 августа. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Харьковской области ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С;
  • в Харькове ночью +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра во всех областях страны будет преобладать сухая и солнечная погода.

А в Киеве 13 августа температура воздуха повысится до +27 °C. В то же время ночью стоит ожидать лишь до +16 °C.

погода Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
