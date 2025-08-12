Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 13 августа

Ветер значительно усилится — прогноз погоды в Харькове на завтра
Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 18:51
Девушка на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Харькове и области завтра, 13 августа, ожидается с переменной облачностью. Синоптики прогнозируют сильный ветер до 14 метров в секунду.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Реклама
Читайте также:
Погода в Харькове и области 13 августа
В течение суток осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Харьковской области ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С;
- в Харькове ночью +13...+15 °С, днем +25...+27 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, что завтра во всех областях страны будет преобладать сухая и солнечная погода.
А в Киеве 13 августа температура воздуха повысится до +27 °C. В то же время ночью стоит ожидать лишь до +16 °C.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама